الطقس صحو مع ارتفاع بدرجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:48، والمد الثاني عند الساعة 05:43، والجزر الأول عند الساعة 11:58، والجزر الثاني عند الساعة 22:39.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:38، والمد الثاني عند الساعة 01:53، والجزر الأول عند الساعة 08:43، والجزر الثاني عند الساعة 20:37.