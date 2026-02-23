الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية

برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية
23 فبراير 2026 22:12

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ عدد من السياسات والبرامج الحكومية، وناقش المشاريع المقترحة لتعزيز كفاءة العمل بالقطاعات المختلفة في الدولة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تطوير العمل الحكومي مسؤولية مستمرة، واجتماع المجلس الوزاري للتنمية يعزز تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الداعمة لمسيرة التنمية في مختلف القطاعات».

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المقترحات المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية الصحية والتغذية، إضافة إلى استعراض مستجدات تنفيذ المبادرات الحكومية في قطاعات التكامل الاقتصادي، والصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في المنظمات الإقليمية والدولية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من مشاريع التشريعات الاتحادية المقترحة لتنظيم تقديم خدمات وزارة التربية والتعليم، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إضافة إلى إصدار عدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بالشركات العائلية والمنظومة الضريبية في الدولة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
السياسات الحكومية
