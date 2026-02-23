الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في سوريا

طحنون بن زايد يلتقي نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في سوريا
23 فبراير 2026 22:28

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، حازم الشرع، نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية.
وقال سموه، على منصة «إكس»: «التقيتُ بحازم الشرع، نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «حيث استعرضنا العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسوريا، وبحثنا مستجدات القطاع الاقتصادي والتحولات التي يشهدها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية».

 

أخبار ذات صلة
سوريا.. مقتل عناصر أمن بهجوم إرهابي
القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق لـ «الاتحاد»: سوريا تشهد تحولاً إيجابياً في سياساتها الإقليمية والدولية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
سوريا
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©