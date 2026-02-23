طحنون بن زايد يلتقي نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في سوريا

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، حازم الشرع، نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية.

وقال سموه، على منصة «إكس»: «التقيتُ بحازم الشرع، نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «حيث استعرضنا العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسوريا، وبحثنا مستجدات القطاع الاقتصادي والتحولات التي يشهدها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية».

