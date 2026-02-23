«أبوظبي للدفاع المدني» تحذّر من حرائق الزينة والبخور

جمعة النعيمي (أبوظبي)



دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، تزامناً مع حملة «رمضان آمن»، إلى ضرورة تعزيز الوعي حول مسبّبات الحرائق المنزلية الشائعة، التي قد تقع أو تحدث، كالزينة والبخور. وأوضحت الهيئة أن استخدام الزينة والشموع، خلال شهر رمضان المبارك، يضفي على الأجواء حالة من البهجة والسرور، لكن وضعها في أماكن خاطئة، أو تركها لفترات طويلة من دون متابعة، قد يتسبب في نشوب حريق في المكان، داعيةً أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة في البيوت والمرافق السكنية، محذرةً من إساءة أو إهمال استخدام المباخر، واقترابها من مصادر سهلة الاشتعال كخزائن الملابس، ووضع البخور والزينة في أماكن مخصصة، والتأكد من إطفائها قبل مغادرة المكان.

ولفتت إلى أن الناس يكثرون من التطيّب بأنواع البخور خلال شهر رمضان المبارك، مما يتسبب في اشتعال المبخرة داخل خزانة الملابس. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن وضع المباخر داخل خزانة الملابس، وخاصة عن وجود ملابس قريبة، والتأكد من وضعها بعيداً عن متناول يد الأطفال.



سلامة الأفراد

أوضحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنه في حال نشوب حريق، فإنه يجب إخلاء المكان أولاً، ثم محاولة إخماد الحريق باستخدام المياه إذا كان الوضع آمناً، منوّهة بأن «التصرّف الصحيح يحميك ويحمي بيتك وأسرتك».

وأكدت الهيئة جاهزية فرق الدفاع المدني لتعزيز سلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الهيئة تعطي أولوية قصوى لتأمين حياة وسلامة أفراد المجتمع، وأمن الممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية.