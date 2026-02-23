الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تحذّر من حرائق الزينة والبخور

ضرورة التأكد من وضع المباخر بعيداً عن الأطفال (الاتحاد)
24 فبراير 2026 03:41

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، تزامناً مع حملة «رمضان آمن»، إلى ضرورة تعزيز الوعي حول مسبّبات الحرائق المنزلية الشائعة، التي قد تقع أو تحدث، كالزينة والبخور. وأوضحت الهيئة أن استخدام الزينة والشموع، خلال شهر رمضان المبارك، يضفي على الأجواء حالة من البهجة والسرور، لكن وضعها في أماكن خاطئة، أو تركها لفترات طويلة من دون متابعة، قد يتسبب في نشوب حريق في المكان، داعيةً أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة في البيوت والمرافق السكنية، محذرةً من إساءة أو إهمال استخدام المباخر، واقترابها من مصادر سهلة الاشتعال كخزائن الملابس، ووضع البخور والزينة في أماكن مخصصة، والتأكد من إطفائها قبل مغادرة المكان.
ولفتت إلى أن الناس يكثرون من التطيّب بأنواع البخور خلال شهر رمضان المبارك، مما يتسبب في اشتعال المبخرة داخل خزانة الملابس. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن وضع المباخر داخل خزانة الملابس، وخاصة عن وجود ملابس قريبة، والتأكد من وضعها بعيداً عن متناول يد الأطفال. 

سلامة الأفراد

أخبار ذات صلة
إطلاق النسخة الثالثة من «لمّة رمضانية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
رمضان في ملاعب الإمارات.. عندما تتحول الأندية إلى منصات للعطاء

أوضحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنه في حال نشوب حريق، فإنه يجب إخلاء المكان أولاً، ثم محاولة إخماد الحريق باستخدام المياه إذا كان الوضع آمناً، منوّهة بأن «التصرّف الصحيح يحميك ويحمي بيتك وأسرتك». 
وأكدت الهيئة جاهزية فرق الدفاع المدني لتعزيز سلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الهيئة تعطي أولوية قصوى لتأمين حياة وسلامة أفراد المجتمع، وأمن الممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية.

أبوظبي
رمضان
الحرائق المنزلية
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شهر رمضان
البخور
الحرائق
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©