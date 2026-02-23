5927 مستفيداً من المير الرمضاني لـ «خيرية الفجيرة»

الفجيرة (وام)



وزعت جمعية الفجيرة الخيرية مع بداية شهر رمضان الفضيل المير الرمضاني ضمن حملتها الرمضانية «الباقيات الصالحات» التي تستهدف حزمة من المبادرات الإنسانية موجهة للأسر المحتاجة والمتعففة والأيتام وشملت 5927 مستفيداً.

يجري تسليم المير الرمضاني للأسر المستحقة وفق آلية منظمة لتسلم المساعدات بما يضمن للأسر شراء احتياجاتهم التموينية الأساسية خلال شهر رمضان.

وأكد يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، أن مشروع المير الرمضاني يأتي في إطار حرص الجمعية على توفير الدعم الغذائي لهذه الأسر، والتخفيف من أعبائها المعيشية خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن حملة «الباقيات الصالحات» لهذا العام تتميز بتنوع برامجها ومشاريعها الرمضانية من خلال مشروع إفطار الصائم وزكاة المال والمير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة الفطر وسلة الخير بما يعزز قيم التكافل والتراحم في المجتمع، ويؤكد الوقوف إلى جانب الأسر المستحقة في هذه المناسبة المباركة.