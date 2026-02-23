الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«براند دبي» يطلق مسابقة «بيوت دبي في رمضان»

تشجيع على تزيين المنازل خلال الشهر الكريم (من المصدر)
24 فبراير 2026 03:41

دبي (الاتحاد)

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «بيوت دبي في رمضان»، وذلك ضمن حملة «رمضان في دبي»، احتفاء بالشهر الفضيل، وتعزيزاً لقيمه الروحانية والاجتماعية، وتشجيعاً لأفراد المجتمع على إحياء تقليد تزيين المنازل، بما يعكس حفاوة أهل دبي باستقبال شهر الخير. وتنظم المسابقة بالتعاون مع صحيفة «الإمارات اليوم».

تقدم المسابقة هذا العام 15 جائزة مالية، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 100 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 80 ألف درهم، والثالث على 60 ألف درهم، والرابع على 40 ألف درهم، والخامس على 20 ألف درهم، إضافة إلى 10 جوائز أخرى بقيمة 10 آلاف درهم لكل منها. وتهدف المبادرة إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الأسر في دبي على المشاركة في تجميل واجهات منازلهم.

وأكدت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، أن المسابقة تواصل تعزيز حضورها كمبادرة مجتمعية تحتفي بالقيم الإماراتية الأصيلة، قائلة: «نحرص من خلال النسخة الثانية على ترسيخ تقليد مجتمعي جميل يعكس روح الشهر الفضيل، ويمنح الأسر فرصة للتعبير عن فرحتها بقدوم رمضان بأسلوب إبداعي يعكس هويتها الثقافية. ونطمح أن تتحول أحياء دبي إلى مشهد بصري متكامل يحتفي بروحانيات الشهر، ويجسد قيم التلاحم والأسرة التي يتميز بها مجتمعنا».

بدوره، قال إبراهيم شكر الله، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»: يسعدنا التعاون مع «براند دبي» في النسخة الثانية من مسابقة «بيوت دبي في رمضان»، التي تمثل نموذجاً مميزاً للتكامل بين الإعلام والمبادرات المجتمعية الهادفة. فالمسابقة لا تقتصر على الجانب الجمالي في تزيين البيوت، بل تعكس أيضاً قيماً أصيلة ترتبط بروح رمضان، وتعزز مفاهيم الأسرة والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها مجتمع دبي.

رمضان
شهر رمضان
دبي
براند دبي
