«سلسلة رمضان المعرفية» تستعرض «القيم وحوكمة المستقبل»

دبي (الاتحاد)



تُطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية النسخة الجديدة من سلسلة رمضان المعرفية 2026، المبادرة الرائدة التي تواصل من خلالها ترسيخ دورها في تطوير السياسات العامة وبناء القيادات الحكومية، عبر ثلاث جلسات تخصصية تُعقد افتراضياً خلال شهر رمضان المبارك، عبر منصة «Zoom»، بمشاركة نخبة من القيادات وصنّاع القرار والأكاديميين، تزامناً مع إعلان القيادة الرشيدة عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعكس انسجام الأجندة المعرفية للكلية مع الأولويات الاجتماعية والتنموية للدولة.

وتجمع هذه السلسلة بين روحانية الشهر الفضيل والحوارات الاستراتيجية المتخصصة في الشأن الحكومي، حيث تُسلِّط الضوء على موضوعات تتقاطع فيها القيادة بالقيم، والتقنيات المتقدمة بالحوكمة الرشيدة، والبصائر السلوكية بصناعة القرار، بما يعزّز بناء منظومة مؤسسية متوازنة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجّهات الكلية الرامية إلى تمكين صنّاع السياسات بأدوات عملية تستشرف المستقبل، وتدعم رؤية دولة الإمارات في بناء نموذج حكومي مستدام قائم على الابتكار والكفاءة والعدالة.

وتُركّز النسخة الجديدة على ثلاثة محاور استراتيجية تعكس أولويات المرحلة المقبلة، حيث تستعرض النموذج القيادي الإماراتي بوصفه إطاراً عملياً في بناء الرؤية وتحقيق الأثر المؤسسي، بما يعزّز ثقافة القدوة والمسؤولية داخل الجهات الحكومية، وينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع. كما تناقش توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حوكمة السلوك الاقتصادي ضمن ضوابط واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وتُعقد الجلسات بتاريخ 26 فبراير و5 و12 مارس 2026 ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.