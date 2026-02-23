إطلاق مبادرة الماهر بالقرآن لغير الناطقين باللغة العربية في عجمان

عجمان (وام)



أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أمس الأول، مبادرة حلقات الماهر في القرآن لغير الناطقين باللغة العربية، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات القرآنية التي أطلقها المركز خلال شهر رمضان المبارك، سعياً منه لخدمة جميع فئات المجتمع، وخاصة غير الناطقين باللغة العربية، وربطهم بكتاب الله، مع تمكينهم من التلاوة الصحيحة والتجويد.

وقال محمد حسين المنذري، رئيس قسم التعليم القرآني في مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إن المركز يحرص خلال كافة أشُهر السنة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، على إطلاق مبادرات تعزّز الارتباط بكتاب الله، ومن أبرزها مبادرة الماهر بالقرآن التي تدخل في رمضان الحالي عامها الثالث.

وأوضح المنذري أن هذه المبادرة تمنح أفراد المجتمع فرصة حقيقية لتصحيح التلاوة وإتقان نطق الحروف العربية، سواء للناطقين بها أو لغير الناطقين، منوّهاً إلى أن حلقات البرنامج تُعقد بين صلاتي العصر والمغرب يومي السبت والأحد، في ثلاثة مساجد موزّعة على مناطق مختلفة من إمارة عجمان، في خُطوة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين.

وقال: إن المبادرة شهدت خلال الدورتين السابقتين إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز عدد المشاركين في العام الماضي 800 مشارك، مشيراً إلى أن المركز يستهدف في هذا العام الوصول إلى ألف مشارك.

وأكد أن مبادرة الماهر بالقرآن ليست مجرد دروس في التلاوة، بل هي مساحة لصناعة أثر، وتعزيز الوعي، وبناء مجتمع يتقن قراءة القرآن قراءة صحيحة تُعينه على التدبر والارتباط بكتاب الله في هذا الشهر الفضيل.