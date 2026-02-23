«رمضان وغراس القيم» في ندوة نظمتها «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ضمن مبادرة «ندوات وأماسي بيتنا واحد»، الندوة الأولى بعنوان «رمضان وغراس القيم»، في مجلس بخيت سويدان النعيمي بمنطقة هيلي في مدينة العين، حضرها أعيان المنطقة وسكان الحي وجمهورٌ كبير.

وتأتي الندوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية، واغتنام الأجواء الإيمانية لشهر رمضان المبارك في ترسيخ المبادئ الأصيلة التي تسهم في تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، مع إبراز الموروث الإماراتي في الاحتفاء بالشهر الفضيل من خلال إقامة سلسلةٍ من الندوات والأمسيات في مجالس الأحياء التي تُعد منصاتٍ للحوار البنّاء ونقل الخبرات بين الأجيال. تناولت الندوة عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها، رمضان مدرسة القيم الإيمانية، رمضان وغراس القيم في الأسرة الإماراتية، مظاهر التلاحم المجتمعي في رمضان، الموروث الإماراتي وبناء العادات في رمضان.

واستضافت الندوة الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر، وأحد ضيوف برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقد تناول في مداخلته القيم الإيمانية مثل: التقوى، والصبر، والعطاء، والتراحم، مبيناً كيف يُسهم الصيام والعبادات الجماعية في ترسيخ هذه القيم في سلوك الفرد والمجتمع. كما أجاب عن تساؤلاتٍ حول دور الأسرة الإماراتية في استثمار الشهر الكريم لغرس القيم الإيمانية والاجتماعية في نفوس الأبناء، من خلال القدوة الحسنة، والمشاركة في العبادات، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء.



الأسرة الإماراتية

شارك في الندوة الدكتور راشد المزروعي، الباحث والخبير في التراث الشعبي، حيث استعرض أبرز العادات والتقاليد الاجتماعية الإماراتية الموروثة في رمضان، مثل المجالس الرمضانية، وموائد الإفطار الجماعي، وغيرها من المظاهر التي تعكس روح التكافل والتراحم، وأكد أن الموروث الإماراتي بما يحمله من عاداتٍ وتقاليدَ رمضانيةٍ أصيلةٍ يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وبناء سلوكياتٍ إيجابيةٍ لدى أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والانتماء.

وأدار الندوة الإعلامي هلال خليفة من إذاعة القرآن، الذي أثرى الحوار بأسئلته ومداخلاته، التي تعزّز من مضامين وأهداف عنوان الندوة، مما أسهم في تحقيق تفاعلٍ مثمرٍ بين الضيوف والحضور.