الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية «الحرس الوطني» «أطعم تؤجر 2026»

برعاية «الحرس الوطني» «أطعم تؤجر 2026»
24 فبراير 2026 03:41

أبوظبي (وام) 

انطلقت مبادرة «أطعم تُؤجر» الرمضانية المجتمعية، التي تقام برعاية الحرس الوطني في إطار دعمه لمستهدفات «عام الأسرة»، وتجسيداً لدوره المجتمعي والإنساني.
وتنفذ المبادرة بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن»، بهدف تعزيز التماسك الأسري وترسيخ قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الحرس الوطني على دعم الاستقرار الأسري ومساندة أفراد المجتمع، لاسيما المسافرين والعابرين وقت الإفطار، بما يعكس التزامه بخدمة المجتمع وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية. وتتضمن المبادرة توزيع وجبات إفطار صائم في عدد من المنافذ البرية والجوية في إمارة أبوظبي، وذلك طوال شهر رمضان المبارك. وتعكس المبادرة نهج الحرس الوطني في دعم العمل التطوعي وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، ويعزز قيم العطاء والتكاتف خلال الشهر الفضيل.

