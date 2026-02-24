الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«التربية»: 3 معايير للقبول في المسار المتقدّم واختبارات للمرشّحين

«التربية»: 3 معايير للقبول في المسار المتقدّم واختبارات للمرشّحين
25 فبراير 2026 03:01

دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم، ثلاثة معايير رئيسة لقبول الطلبة في المسار المتقدم للحلقة الثانية للعام الأكاديمي 2027-2026، ضمن لائحة اشتراطات الترشّح ومتطلبات القبول التي اعتمدتها مؤخراً، مؤكدة إلزامية تقدّم جميع الطلبة المستوفين للشروط إلى اختبارات قبول معتمدة.
وتتمثل المعايير في مدى توفر الشواغر في المرحلة الصفية المتقدم إليها، وأولوية القبول لطلبة النطاق الجغرافي للمدرسة، وأولوية القبول للحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن القبول في المسار المتقدم يخضع لجملة من شروط الترشح الأكاديمية والتنظيمية، تبدأ بتحديد الفئات المؤهلة للتسجيل، والتي تشمل المواطنين، وأبناء المواطنات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب المراسيم، على أن يكون الطالب مقيداً في الصف الدراسي المؤهل للتقدم، مع توفّر شاغر في الصف المطلوب.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للمستوى الأكاديمي، اشترطت الوزارة استيفاء الطالب لمعايير محددة استناداً إلى شهادة نهاية العام الأكاديمي السابق في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. واشترطت للطلبة الراغبين في الانتقال من الصف الرابع إلى الخامس المتقدم الحصول على 83% (B) في المواد الثلاث، فيما حُدد الحد الأدنى بـ80% (B-) للراغبين في الانتقال من الصف الخامس إلى السادس المتقدم، ومن السادس إلى السابع، ومن السابع إلى الثامن المتقدم، في المواد ذاتها.
وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو التطبيق الذكي، على أن يتقدم جميع الطلبة المستوفين لشروط الترشح لاختبارات القبول، والتي تشمل اختباراً لقياس مستوى اللغة الإنجليزية مدته ساعة واحدة، واختباراً لقياس المهارات في مادتي الرياضيات والعلوم، تُطرح أسئلته باللغتين العربية والإنجليزية، ومدته ساعة ونصف الساعة .
وبيّنت الوزارة أن القبول النهائي يتطلب تحقيق الحد الأدنى لدرجة النجاح في كل اختبار بنسبة لا تقل عن 50% في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، مشددة على أن اجتياز الاختبارات شرط أساسي للمفاضلة وفق المعايير الثلاثة المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، حددت الوزارة تقديم بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، وشهادة ميلاد الطالب لأبناء المواطنات مرفقة ببطاقة هوية الأم، وإثبات السكن (فاتورة كهرباء أو عقد إيجار موثق أو ملكية عقار)، إضافة إلى الشهادة الدراسية لنهاية العام الأكاديمي السابق، مع التأكيد على عدم قبول الشهادات الرمزية أو الوصفية، وضرورة معادلة الشهادات للطلبة القادمين من مدارس خارج الدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار ضمان العدالة والشفافية في إجراءات القبول، ورفع جودة المخرجات الأكاديمية في المسار المتقدم، بما يضمن اختيار الطلبة الأكثر جاهزية وفق معايير واضحة ومعلنة.

وزارة التربية والتعليم
مجلس التعاون الخليجي
