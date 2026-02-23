الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم لتعزيز التدريب والبحث العلمي في قطاع النقل بعجمان

هيئة النقل في عجمان (وام)
24 فبراير 2026 03:41

عجمان (وام)

وقّعت هيئة النقل في عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تدريب الطلبة والبحث العلمي، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، ويعزّز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطوير قطاع النقل، والارتقاء بخدماته. وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج بحثية مشتركة لمعالجة قضايا وتحديات النقل، وإشراك الطلبة في مشاريع ميدانية وفرص تدريب عملي بالتنسيق مع «الهيئة»، إلى جانب تنظيم ورش عمل تخصّصية وتبادل الخبرات والمعارف. وأكدت رشا خلف الشامسي، أن هذه الخطوة تمثل توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والحكومي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين الطلبة بالخبرات العملية والتطبيقية يعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لقطاع النقل.

