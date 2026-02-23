تفاهم لتعزيز التدريب والبحث العلمي في قطاع النقل بعجمان

عجمان (وام)



وقّعت هيئة النقل في عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تدريب الطلبة والبحث العلمي، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، ويعزّز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطوير قطاع النقل، والارتقاء بخدماته. وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج بحثية مشتركة لمعالجة قضايا وتحديات النقل، وإشراك الطلبة في مشاريع ميدانية وفرص تدريب عملي بالتنسيق مع «الهيئة»، إلى جانب تنظيم ورش عمل تخصّصية وتبادل الخبرات والمعارف. وأكدت رشا خلف الشامسي، أن هذه الخطوة تمثل توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والحكومي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين الطلبة بالخبرات العملية والتطبيقية يعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لقطاع النقل.