الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الإمارات تكرّم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة

زكي نسيبة والحضور خلال التكريم (من المصدر)
24 فبراير 2026 03:42

العين (الاتحاد)

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة حفلاً لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة المتميزين الذين حققوا إنجازات بحثية نوعية من خلال النشر في أفضل 1% من المجلات العلمية العالمية، وذلك في مسرح مكتبة الجامعة، بحضور قيادات الجامعة ونخبة من الأكاديميين والباحثين.
وانطلقت فعاليات الحفل بكلمة افتتاحية لمعالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، رحّب فيها بالحضور، وأكد أهمية هذا الحدث الذي يأتي تزامناً مع احتفال الجامعة بمرور 50 عاماً على تأسيسها.
وقال معاليه: «نجتمع لنحتفي بإنجازات بحثية متميزة تعكس أعلى معايير التميز الأكاديمي وتعزز مكانة الريادة في الفكر والمعرفة، ونكرّم أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين نشروا في أفضل 1% من المجلات العلمية، والطلبة الذين تميزوا في هذه المنصات البحثية العالمية».
وكرم معالي الرئيس الأعلى، الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم العلمية ودورهم في ترسيخ ثقافة البحث والابتكار في الجامعة، وتأكيداً على اعتزاز الجامعة بإنجازات باحثيها، والتزامها بمواصلة دعم البحث العلمي عالي الجودة، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة
الأعلى في تاريخ الناقلة.. 2.6 مليار درهم أرباح الاتحاد للطيران في عام 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إستونيا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة
الإمارات
جامعة الإمارات
محمد بن زايد
زكي أنور نسيبة
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©