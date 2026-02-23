جامعة الإمارات تكرّم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة

العين (الاتحاد)



نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة حفلاً لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة المتميزين الذين حققوا إنجازات بحثية نوعية من خلال النشر في أفضل 1% من المجلات العلمية العالمية، وذلك في مسرح مكتبة الجامعة، بحضور قيادات الجامعة ونخبة من الأكاديميين والباحثين.

وانطلقت فعاليات الحفل بكلمة افتتاحية لمعالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، رحّب فيها بالحضور، وأكد أهمية هذا الحدث الذي يأتي تزامناً مع احتفال الجامعة بمرور 50 عاماً على تأسيسها.

وقال معاليه: «نجتمع لنحتفي بإنجازات بحثية متميزة تعكس أعلى معايير التميز الأكاديمي وتعزز مكانة الريادة في الفكر والمعرفة، ونكرّم أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين نشروا في أفضل 1% من المجلات العلمية، والطلبة الذين تميزوا في هذه المنصات البحثية العالمية».

وكرم معالي الرئيس الأعلى، الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم العلمية ودورهم في ترسيخ ثقافة البحث والابتكار في الجامعة، وتأكيداً على اعتزاز الجامعة بإنجازات باحثيها، والتزامها بمواصلة دعم البحث العلمي عالي الجودة، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.