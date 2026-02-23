«محمد بن راشد للفضاء» يفتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026

دبي (الاتحاد)



أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026، في إطار جهوده المستمرة لتأهيل وتمكين جيل جديد من الكوادر الإماراتية في مجالات علوم الفضاء وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويقدّم البرنامج للطلبة الجامعيين الإماراتيين فرصة بحثية مكثفة تمتد لمدة ثمانية أسابيع في مقر المركز، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، وذلك خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026. ويستهدف البرنامج طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة المسجلين حالياً في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتخصصات المرتبطة بها، على أن يكون موعد تخرجهم المتوقع في خريف 2026 أو بعده.

ويرتكز البرنامج على نموذج إرشاد فردي متكامل، حيث يُخصَّص لكل طالب خبير متخصص يوجّهه خلال تجربة بحثية علمية وهندسية متقدمة، تتيح له الإسهام المباشر في المشاريع الجارية بصفة مساعد باحث. وسيُنفَّذ برنامج 2026 بالتعاون مع خمس مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة، تشمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وجامعة خليفة في أبوظبي.