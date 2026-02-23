الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يفتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026

«محمد بن راشد للفضاء» يفتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026
24 فبراير 2026 03:42

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026، في إطار جهوده المستمرة لتأهيل وتمكين جيل جديد من الكوادر الإماراتية في مجالات علوم الفضاء وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويقدّم البرنامج للطلبة الجامعيين الإماراتيين فرصة بحثية مكثفة تمتد لمدة ثمانية أسابيع في مقر المركز، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، وذلك خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026. ويستهدف البرنامج طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة المسجلين حالياً في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتخصصات المرتبطة بها، على أن يكون موعد تخرجهم المتوقع في خريف 2026 أو بعده.
ويرتكز البرنامج على نموذج إرشاد فردي متكامل، حيث يُخصَّص لكل طالب خبير متخصص يوجّهه خلال تجربة بحثية علمية وهندسية متقدمة، تتيح له الإسهام المباشر في المشاريع الجارية بصفة مساعد باحث. وسيُنفَّذ برنامج 2026 بالتعاون مع خمس مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة، تشمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وجامعة خليفة في أبوظبي.

أخبار ذات صلة
«سبيس 42» تعزّز منظومة الخدمات الفضائية الذكية
53 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء
الفضاء
علوم الفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء
آخر الأخبار
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©