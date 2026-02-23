وفد «تريندز» يعقد لقاءات بحثية مع جامعة لويولا ومؤسسة Casa Árabe

أبوظبي (الاتحاد)



عقد وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن جولته البحثية في إسبانيا، لقاءً علمياً مع عدد من المسؤولين والأساتذة في جامعة لويولا الإسبانية، جرى خلاله بحث آفاق وسبل التعاون المشترك في موضوعات متّصلة بدراسات الإسلام السياسي وحوار الأديان المعزّز بالذكاء الاصطناعي وترجمة البحوث من العربية إلى الإسبانية والعكس، وتعزيز الشراكات الأكاديمية في مجالات البحث المقارن والتحليل الاستراتيجي للقضايا الفكرية والسياسية المعاصرة. وضم الوفد الباحث الرئيس حمد الحوسني، والدكتور وائل صالح، مستشار شؤون الإسلام السياسي بتريندز. كما زار الوفد Casa Árabe، المؤسسة البحثية والتعليمية والثقافية المعنية بتعزيز الحوار العربي–الإسباني، حيث جرى استعراض مجالات التعاون العلمي وتبادل الإصدارات وتنظيم الفعاليات المشتركة.

وخلال الزيارتين، عُقد حوار موسع تركّز على سُبل تطوير البحث العلمي المشترك، وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي بين «تريندز» والجهات الأكاديمية والبحثية الإسبانية.

وأكد الأستاذ الدكتور Jaume Flaquer، مدير كرسي CANDIR (الكرسي الأندلسي لحوار الأديان) في جامعة لويولا الإسبانية بمدينة قرطبة، أن اللقاء مع «تريندز» يعكس أهمية بناء جسور بحثية عابرة للحدود، مشيداً بالدور الذي يؤديه المركز في دراسة الحركات والتيارات الفكرية المعاصرة. من جانبه، ثمّن Javier Rosón المسؤول عن العلاقات الدولية في Casa Árabe التعاون مع «تريندز»، مشيراً إلى أن الشراكة مع مراكز بحثية متخصّصة تعزّز الحوار الثقافي والفكري، وتفتح المجال أمام مشاريع مشتركة.