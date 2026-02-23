الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني
24 فبراير 2026 00:28

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتبادل سموه ومعالي عباس عراقجي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وجرى، خلال الاتصال، بحث مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، على أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في المزيد من الازدهار والاستقرار، ويدعم السلام الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
