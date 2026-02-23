الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

متحف العين يحتفي بروح الشهر الفضيل من خلال «ليالي رمضان»

برنامج ثقافي متنوع يجسد معاني رمضان
24 فبراير 2026 03:41

العين (الاتحاد)

يحتفي برنامج «ليالي رمضان» في متحف العين بروح وأجواء الشهر الفضيل من خلال برنامج ثقافي متنوع بعناية. ومع غروب الشمس، يتحوّل المتحف إلى مساحة ثقافية، حيث تجتمع التقاليد بالإبداع من خلال في تجسيد حقيقي لمعاني رمضان.

ويمكن للزوّار خوض تجربة «صون المقتنيات عن قرب»، التي تقدّم نظرة على آليات حفظ المقتنيات التاريخية، والمشاركة في ورش عمل تفاعلية مثل «صناعة المِسباح» و«فاصل يروي قصة»، والاستمتاع بدفء المجالس التقليدية خلال «أمسية شعرية رمضانية». كما يتضمن البرنامج فعالية «وتريات عربية»، التي تحييها أنغام العود والقانون، إلى جانب أنشطة تفاعلية في «ألعاب رمضانية» و«استوديو الصغار الرمضاني».

