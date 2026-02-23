متحف العين يحتفي بروح الشهر الفضيل من خلال «ليالي رمضان»

العين (الاتحاد)



يحتفي برنامج «ليالي رمضان» في متحف العين بروح وأجواء الشهر الفضيل من خلال برنامج ثقافي متنوع بعناية. ومع غروب الشمس، يتحوّل المتحف إلى مساحة ثقافية، حيث تجتمع التقاليد بالإبداع من خلال في تجسيد حقيقي لمعاني رمضان.

ويمكن للزوّار خوض تجربة «صون المقتنيات عن قرب»، التي تقدّم نظرة على آليات حفظ المقتنيات التاريخية، والمشاركة في ورش عمل تفاعلية مثل «صناعة المِسباح» و«فاصل يروي قصة»، والاستمتاع بدفء المجالس التقليدية خلال «أمسية شعرية رمضانية». كما يتضمن البرنامج فعالية «وتريات عربية»، التي تحييها أنغام العود والقانون، إلى جانب أنشطة تفاعلية في «ألعاب رمضانية» و«استوديو الصغار الرمضاني».