علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل الشيوخ والمسؤولين وجموع المهنئين بالشهر الفضيل

حاكم أم القيوين يستقبل الشيوخ والمسؤولين وجموع المهنئين بالشهر الفضيل
24 فبراير 2026 01:29

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
تهاني
رمضان
شهر رمضان
