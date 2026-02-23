الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد يشارك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوزاري للتنمية مأدبة إفطار رمضانية

منصور بن زايد يشارك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوزاري للتنمية مأدبة إفطار رمضانية
24 فبراير 2026 02:36

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الوزاري للتنمية مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقيمت في «فندق قصر الإمارات».

وتبادل سموه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من الخير والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «التقينا اليوم بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوزاري للتنمية على مائدة الإفطار الرمضاني، حيث اجتمعت وتجلّت روح الفريق الواحد».

وأضاف سموه: «رمضان يعمّق تلاحمنا، ويجدد فينا العزم على مواصلة مسيرتنا التنموية بثقة ومسؤولية، خدمة للوطن وأهله».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد  آل نهيان أن شهر رمضان يمثل مناسبة تتجدد فيها معاني التآخي والتراحم والتكافل، وتعزز قيم التواصل وصلة الرحم، وترسّخ روح المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، مشيراً سموه إلى أن هذه اللقاءات الرمضانية تعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز أواصر المحبة والتلاحم بين الجميع.

حضر المأدبة عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
المجلس الوطني الاتحادي
