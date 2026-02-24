الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إستونيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إستونيا بذكرى استقلال بلاده
24 فبراير 2026 09:54

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ألار كاريس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كريستين ميشال، رئيس وزراء جمهورية إستونيا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
إستونيا
