وصول 7 حالات جديدة إلى المستشفى الإماراتي العائم ليبلغ الإجمالي 33 حالة منذ فتح معبر رفح

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، 7 حالات مَرضية وإصابات قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ فتح معبر رفح 33 حالة، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية تقديم الرعاية الصحية للحالات فور وصولها، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة لكل حالة بحسب وضعها الصحي. وأكدت إدارة المستشفى الإماراتي العائم، جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لاستقبال حالات جديدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير المعتمدة.