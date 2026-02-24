الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
مهرجان "رمضان في العين".. تجربة متكاملة ترسخ قيم الترابط

مهرجان رمضان في العين.. تجربة متكاملة ترسخ قيم الترابط
24 فبراير 2026 15:49

أعلنت بلدية مدينة العين عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان "رمضان في العين"، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 8 مارس، وذلك في الساحة الخارجية لمبنى البلدية الرئيسي، ضمن أجواء احتفالية تعكس روح الشهر الفضيل، وتنسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" في تعزيز التلاحم الأسري وترسيخ قيم الترابط والتقارب بين أفراد المجتمع.
ويهدف المهرجان إلى إسعاد المجتمع من خلال تقديم تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والأنشطة التراثية، في بيئة عائلية آمنة ومتكاملة الخدمات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة العين كوجهة نابضة بالحياة خلال شهر رمضان المبارك.

 

وقالت ميثه علي الكويتي رئيس قسم الفعاليات في بلدية مدينة العين، إن النسخة الثانية من المهرجان والتي تمتد على مدى 10 أيام، تتضمن برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، مشيرةً إلى أن حفل الافتتاح سيشهدعروضاً مميزة للألعاب النارية والطائرات المسيرة إيذاناً بانطلاق الفعاليات.

وأضافت ، أن المهرجان سيضم منطقة للسوق تشارك فيها أبرز العلامات التجارية المحلية، بالإضافة إلى منطقة ضيافة تقدم أسماء مميزة في عالم الضيافة وتقدم تجربة متنوعة للزوار، فضلاً عن الفعاليات المصاحبة التي تُقام بطابع رمضاني مميز يعكس أجواء الشهر الفضيل.

 

كما يشهد المهرجان تنظيم أمسيات رمضانية يومية متنوعة بالعديد من الفقرات الترفيهية إلى جانب مسابقات تفاعلية وجوائز يومية، بما يعزز أجواء البهجة ويخلق تجربة ثرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتأكيداً على التزام بلدية مدينة العين بمواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية النوعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وإحياء الموروث الثقافي خلال الشهر الفضيل.

المصدر: وام
عام الأسرة
العين
شهر رمضان
