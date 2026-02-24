حميد وراشد بن عمار والمتطوعون يشاركون في تجهيز طرود "جسر حميد الجوي" دعماً لغزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نظمت مبادرة "جسر حميد الجوي" أمسية خيرية في قاعة البيت متوحد بعجمان، لتجهيز وتعبئة الطرود الغذائية دعما للأشقاء في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قد وجه بإطلاق جسر جوي إنساني لإغاثة قطاع غزة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته في ظل الظروف الراهنة.

وشارك الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، المتطوعين من المواطنين والمقيمين في تجهيز الطرود، وتعبئتها بالمواد الغذائية والصحية.

كما شارك في الأمسية الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ وموظفي الدوائر الحكومية، ومنتسبي الهيئات والجهات الخيرية، والمتطوعين من مختلف الأعمار في مشهد عكس مشاركة مجتمعية واسعة وروحا تطوعية مسؤولة، تجسد قيم العطاء والتضامن الراسخة في مجتمع الإمارات.

وقدم المسؤولون وفرق العمل شرحا حول مراحل تنظيم عمليات التجهيز والتغليف والتنسيق اللوجستي، وآلية توزيع المهام داخل مركز التعبئة، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وأكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي أن "جسر حميد الجوي" يعكس حرص صاحب السمو حاكم عجمان على إغاثة الأشقاء في قطاع غزة ضمن الجهود الوطنية لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن التنظيم الدقيق والمشاركة المجتمعية الواسعة يعبران عن وعي يحول التضامن إلى عمل منظم يصل إلى مستحقيه بكفاءة وسرعة.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن المشاركة الكبيرة من المواطنين والمقيمين في تجهيز الطرود يعكس روحا مجتمعية ناضجة تدرك أن المبادرات الإنسانية تقاس بحسن تنظيمها وتكامل الجهود فيها، مؤكدا أن هذا الحضور التطوعي يعبر عن مسؤولية جماعية تتجسد بالفعل والعمل.

وفي السياق، قال محمد المري، رئيس لجنة "الفارس الشهم 3"، إن الجسر يمثل نموذجا عمليا لإدارة الاستجابة الإنسانية وفق خطة تشغيلية واضحة توازن بين سرعة التحرك ودقة التنفيذ، بما يضمن انتظام تدفق الشحنات ووصولها إلى الأسر المتضررة بالصورة التي تحفظ كرامة المستفيدين.

من جانبه، أوضح حمود العفاري، منسق عمليات الإغاثة، أن تجهيز الطرود يتم عبر سلسلة إمداد مترابطة تبدأ بفرز المواد الغذائية والصحية وفق معايير الجودة، مرورا بعمليات التعبئة والتغليف والتوثيق، وصولا إلى جدولة الشحنات بحسب الأولويات الإنسانية العاجلة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التشغيلية.

وقال طارق عبدالله العوضي، مدير مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن مشاركة المؤسسة في "جسر حميد الجوي" تأتي ضمن تكامل الجهود بين الجهات الخيرية في الإمارة، لضمان تجهيز مساعدات مدروسة تلبي الاحتياجات الأساسية، مع عناية خاصة بالمستلزمات الصحية واحتياجات الأطفال والنساء، بما يحقق أثرا مباشرا وسريعا على أرض الواقع.

وأعرب عدد من المتطوعين عن اعتزازهم بالزيارة واطلاعهم على مراحل التجهيز، مؤكدين أن هذه المتابعة الميدانية شكلت حافزا إضافيا لمضاعفة الجهود وتسريع إنجاز المهام.

ويشارك في المبادرة كل من مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، التي تتولى تجهيز المساعدات وتنسيق عمليات الشحن، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها.

وينقل "جسر حميد الجوي" مساعدات إغاثية متنوعة تشمل طرودا غذائية ومواد صحية ومستلزمات للأطفال والنساء واحتياجات أساسية عاجلة، دعما للأسر المتضررة في قطاع غزة خلال الشهر الفضيل.