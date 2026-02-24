الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

"الأرصاد"
24 فبراير 2026 16:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً ليلاً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب تدريجياً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:00 والمد الثاني عند 06:42 والجزرالأول عند الساعة 13:30 والجزر الثاني عند الساعة 22:54. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:17 والمد الثاني عند الساعة 02:55 والجزر الأول عند الساعة 09:59 والثاني عند الساعة 22:13.

المصدر: وام
الطقس
الطقس في الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
