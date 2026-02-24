الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
24 فبراير 2026 20:02

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غربي جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن وفاة عشرات الأشخاص، وخطف عدد من النساء والأطفال.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم.

المصدر: وام
نيجيريا
وزارة الخارجية
الإمارات
الهجوم الإرهابي
الهجمات الإرهابية
