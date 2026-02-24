الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أنور قرقاش: الإمارات محصّنة بقيادتها مستقلة في قرارها

أنور قرقاش
24 فبراير 2026 20:23

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات اليوم غير الإمارات في سنوات التأسيس الأولى؛ قادتها الحكمة إلى النضج، وأوصلتها الرؤية إلى النجاح.
وقال معاليه، في منشور عبر منصة "إكس": "الإمارات اليوم غير الإمارات في سنوات التأسيس الأولى؛ قادتها الحكمة إلى النضج، وأوصلتها الرؤية إلى النجاح، وحوّلت التحديات إلى أمان، والعمل المخلص إلى مستقبلٍ باهرٍ فوق السحب".
وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "أما اليوم، فهي مستقلة في قرارها، رائدة باقتصادها، ثرية بعقلها وتجربتها، ومحصّنة بقيادتها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
