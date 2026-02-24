الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التهاني بشهر رمضان من سفير مملكة البحرين

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التهاني بشهر رمضان من سفير مملكة البحرين
24 فبراير 2026 22:38

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر مساء اليوم، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم لتهنئة سموهما بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان والسفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على قيادة البلدين الشقيقين بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات ومملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، متمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء للبلدين وشعبيهما.
وتقبل سموهما كذلك التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، مدير مكتب البرلمان العربي في دولة الإمارات.
وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الرمضانية العامرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم سابغ نعمته على دولتنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.
كما حضر الاستقبال، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
