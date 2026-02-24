الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

راشد بن منصور بن زايد يفتتح كأس «البلاي ستيشن» تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة»

راشد بن منصور بن زايد يفتتح كأس «البلاي ستيشن» تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة»
24 فبراير 2026 23:04

شهد الشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، ختام الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات النسخة الـ13 من «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، أمس، على ملاعب فندق قصر الإمارات «ماندارين أورينتال»، وافتتح منافسات كأس«البلاي ستيشن» المصاحبة للبطولة، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة».

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.
وخيم التعادل السلبي على المباراة القوية بين فريقي «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، ضمن المجموعة الرابعة، وحصد جائزة الأفضل في المباراة اللاعب أحمد محمد أنور من مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
تعاون بين «صحة» و«محمد بن خالد لأجيال المستقبل»
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

وحسم التعادل الإيجابي 1-1، نتيجة المواجهة القوية بين فريقي «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء»، وجاءت الأفضلية في النتيجة لفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في الشوط الأول، ثم أدرك فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء التعادل في آخر دقيقة قبل صافرة النهاية، وتوج اللاعب فلافيو دي ليما بجائزة الأفضل في المباراة.
وتنتظر الفرق المتنافسة في المجموعة الأولى نتائج ختام الجولة الثانية اليوم بين فريقي نادي مدينة أبوظبي للجولف، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، بجانب المباراة الأخرى بين فريقي دائرة القضاء وقطاع المشاريع الهندسية والفنية.

المصدر: وام
عام الأسرة
راشد بن منصور بن زايد
منصور بن زايد
كأس منصور بن زايد لكرة القدم
البلاي ستيشن
كأس منصور بن زايد
آخر الأخبار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطات لتشغيل مراكز البيانات
اليوم 11:09
أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©