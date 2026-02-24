«فعالية الشتاء» في منتزه الوثبة تستهدف الأسر والعائلات

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت بلدية مدينة أبوظبي «فعالية الشتاء» في منتزه الوثبة، ضمن أجواء ترفيهية وتثقيفية جمعت بين المتعة والتعلّم، استهدفت الأسر والعائلات، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة»، وضمن حرص البلدية على تعزيز جودة الحياة في المرافق المجتمعية التابعة لها، وتنفيذ برامج متكاملة لإسعاد جميع أفراد الأسرة.

وجاءت الفعالية بطابع شتوي متكامل، حيث وفّرت مجموعة من البرامج الترفيهية والتثقيفية المتنوعة، لتلائم جميع أفراد العائلة، ضمن أجواء شتوية نابضة بالحيوية، كما شهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الزوّار، حيث تضمنت عروضاً ترفيهية وضوئية، وفقرات تفاعلية ممتعة، وأنشطة ترفيهية وورش عمل مخصّصة للأطفال.

وتضمنت الفعالية أنشطة في الرسم والتلوين للأطفال، وعروضاً للمهرج وألعاباً في خفة اليد، وشخصيات كرتونية تفاعلية محببة للأطفال، وركناً للتصوير العائلي، وعروضاً سينمائية، ومنطقة تزلُّج مفعمة بالحماس، بجانب مجموعة من الأنشطة الشتوية المصممة خصيصاً لزوّار الفعالية، وتوزيع هدايا للكبار والصغار، ضمن مهرجان عائلي شتوي متكامل.

كما تم خلال الفعالية تنظيم ورش توعوية للزوار من الكبار والصغار حول ضرورة وأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والمرافق العامة، التي أنشأتها البلدية في مختلف المناطق لتعزيز جودة الحياة، وخدمة وإسعاد فئات المجتمع كافة.



تعاون الشركاء

حظيت الفعالية بتعاون عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، الذين كان لهم دور فعّال في إنجاحها وتقديم تجربة متكاملة للزوّار، حيث تعاون مع بلدية مدينة أبوظبي كلٌّ من: دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، هيئة البيئة- أبوظبي، جمعية أصدقاء البيئة، مجموعة تدوير، إيميجنيشن أبوظبي.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود بلدية مدينة أبوظبي لتعزيز التلاحم الأسري، وتفعيل المرافق العامة كمراكز مجتمعية نابضة بالحياة، من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية ذات محتوى هادف، تسهم في إسعاد السكان، وتعزيز القيم المجتمعية والروابط العائلية ضمن بيئة آمنة وجاذبة.