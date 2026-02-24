تخريج الدفعة الثانية من أطباء زمالة الصحة النفسية بـ «الإمارات الصحية»

دبي (وام)



أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تخريج الدفعة الثانية من أطباء الأسرة من برنامج الزمالة المتقدمة في الصحة النفسية، وهو برنامج تدريبي تخصّصي معتمد ينفذ بالتعاون مع جامعة «كاليفورنيا - إرفاين»، ضمن برامج التعليم الطبي المستمر، ويهدف إلى تعزيز قدرات أطباء الأسرة ودعم التحول نحو نموذج الرعاية الصحية المتكاملة. ويأتي البرنامج في إطار توجهات المؤسسة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية المتخصّصة بالصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية. وبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 6 أطباء بعد تخريج الدفعة الأولى التي ضمّت 7 أطباء العام الماضي، ليصل إجمالي عدد خريجي البرنامج من أطباء المؤسسة إلى 13 طبيباً.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتنفيذ خطة المؤسسة لدمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد أحد المسارات التي تنتهجها المؤسسة لتطوير نموذج الرعاية المتكاملة عبر تأهيل أطباء الأسرة وتمكينهم من تقديم تدخلات نفسية مبكرة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.



تأهيل أطباء الأسرة

أضافت الدكتورة نور المهيري: أن البرنامج يسهم في تأهيل أطباء الأسرة للعمل ضمن العيادات التخصّصية للصحة النفسية، التي تم افتتاحها حديثاً في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، موضحة أنه تم خلال عام 2025 افتتاح 20 عيادة تخصصية للصحة النفسية ضمن هذه المراكز، مع الاستمرار في التوسع التدريجي لافتتاح عيادات إضافية خلال العام الحالي، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز نطاق الوصول إليها.