الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تخريج الدفعة الثانية من أطباء زمالة الصحة النفسية بـ «الإمارات الصحية»

مشاركات في البرنامج (وام)
25 فبراير 2026 03:00

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تخريج الدفعة الثانية من أطباء الأسرة من برنامج الزمالة المتقدمة في الصحة النفسية، وهو برنامج تدريبي تخصّصي معتمد ينفذ بالتعاون مع جامعة «كاليفورنيا - إرفاين»، ضمن برامج التعليم الطبي المستمر، ويهدف إلى تعزيز قدرات أطباء الأسرة ودعم التحول نحو نموذج الرعاية الصحية المتكاملة. ويأتي البرنامج في إطار توجهات المؤسسة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية المتخصّصة بالصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية. وبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 6 أطباء بعد تخريج الدفعة الأولى التي ضمّت 7 أطباء العام الماضي، ليصل إجمالي عدد خريجي البرنامج من أطباء المؤسسة إلى 13 طبيباً.
وأكدت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتنفيذ خطة المؤسسة لدمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد أحد المسارات التي تنتهجها المؤسسة لتطوير نموذج الرعاية المتكاملة عبر تأهيل أطباء الأسرة وتمكينهم من تقديم تدخلات نفسية مبكرة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

تأهيل أطباء الأسرة

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية» تطلق باقة «إكرام» المبتكرة
«شخبوط الطبية» تنال الختم الذهبي عن فئة «المراكز الأكاديمية»

أضافت الدكتورة نور المهيري: أن البرنامج يسهم في تأهيل أطباء الأسرة للعمل ضمن العيادات التخصّصية للصحة النفسية، التي تم افتتاحها حديثاً في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، موضحة أنه تم خلال عام 2025 افتتاح 20 عيادة تخصصية للصحة النفسية ضمن هذه المراكز، مع الاستمرار في التوسع التدريجي لافتتاح عيادات إضافية خلال العام الحالي، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز نطاق الوصول إليها.

الرعاية الصحية
الصحة النفسية
كاليفورنيا
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
آخر الأخبار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطات لتشغيل مراكز البيانات
اليوم 11:09
أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©