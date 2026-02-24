«إينوك» تطلق عدداً من المبادرات المجتمعية

دبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، أمس، عن إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية الشاملة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2026، في خطوةٍ تؤكد التزام المجموعة الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية قبل حلول الشهر الفضيل، وتعزّز جهودها الرامية إلى إحداث أثرٍ إيجابي في حياة أفراد المجتمع وترسيخ روح العطاء والتضامن. ومن أبرز هذه المبادرات حملة اينوك لتعبئة صناديق مواد البقالة الأساسية قبل شهر رمضان، بالتعاون مع «زووم» ذراع التجزئة في المجموعة. ومن المقرر التوسّع في المبادرة هذا العام لتستهدف توزيع 3570 صندوقاً من المواد الغذائية الأساسية على الأسر المتعففة في جميع أنحاء الإمارات.

بهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يمثّل رمضان فرصةً للتأمل والتدبر والشكر، وقبل كل شيء، للبذل والعطاء في خدمة المجتمع. في اينوك، لا يقتصر التزامنا على أعمالنا التشغيلية، بل يمتد ليشمل جهوداً متواصلة تسهم في ترسيخ مجتمع متكاتف ومتضامن. ومن خلال مبادراتنا المجتمعية خلال الشهر الفضيل، نحرص على إرساء أثرٍ مستدام يضمن دعم الأسر المتعففة بالاحتياجات الأساسية، بما يمكنها من قضاء رمضان بكرامة وطمأنينة. ونحن فخورون للغاية بموظفينا الذين يجسّدون أسمى معاني المسؤولية المجتمعية عبر التطوع بوقتهم وجهدهم، مجسدين بذلك روح التكاتف والتضامن المجتمعي التي نؤمن بها ونعمل على ترسيخها».

وتواصل مجموعة اينوك مبادراتها طيلة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية الرائدة. فمن خلال حملة رمضان الخيرية بالتعاون مع جمعية بيت الخير، تحث المجموعة الجمهور على التبرّع في محطات خدمة إينوك ومتاجر «زووم» لدعم «إفطار صائم»، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، استكمالاً لسنوات من العطاء المجتمعي.