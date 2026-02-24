«الفاتحة تلاوةً وتدبّراً».. مبادرة تُرسّخ معاني أمّ الكتاب في نفوس النشء

دبي (الاتحاد)



أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، مبادرة «الفاتحة تلاوةً وتدبّراً»، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بوصفها مبادرة تعليمية نوعية تُعنى بإتقان سورة الفاتحة أداءً وفهماً، من خلال منهج متكامل يجمع بين تصحيح التلاوة وتعميق التدبّر واستيعاب المعاني بأسلوب تربوي ميسّر.

وتستهدف المبادرة جميع رياض القرآن التابعة للمراكز، انطلاقاً من أهمية سورة الفاتحة باعتبارها أساس الصلاة وركنها الركين، حيث تسعى إلى تمكين الطلبة من قراءتها قراءة صحيحة واعية، وترسيخ معانيها الإيمانية في نفوسهم، بما يعزّز حضور القيم القرآنية في سلوكهم اليومي، ويُنمّي إدراكهم لرسالة القرآن الكريم ومقاصده.

وأكد د. عبدالله إبراهيم عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، أن مبادرة «الفاتحة تلاوةً وتدبّراً» تنطلق من إيمان راسخ بأن العناية بأمّ الكتاب تُمثّل حجر الأساس في بناء الوعي القرآني السليم لدى النشء، مشيراً إلى أن إتقان سورة الفاتحة قراءةً وفهماً يعزّز من أداء الصلاة، ويرسّخ المعاني الإيمانية في السلوك اليومي للطلبة.

وأضاف: أن المبادرة تُجسّد توجّه الدائرة في تقديم برامج تعليمية نوعية تتكامل فيها الجوانب المعرفية والتربوية، بما يسهم في تخريج جيلٍ مرتبط بالقرآن الكريم تلاوةً وعملاً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة البرامج الرمضانية التي تنفذها الدائرة لخدمة كتاب الله تعالى وتعليمه، وترجمةً لرؤيتها في إعداد جيلٍ متمسّك بهويته الإسلامية وقيمه الأصيلة، وقادر على استلهام الهدايات القرآنية في حياته العلمية والعملية، بما ينسجم مع توجّهات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك يستمدّ قوته من وعيه الديني وثقافته الإسلامية.