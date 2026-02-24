الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
150 مليون درهم من يوسف علي موسليام لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

150 مليون درهم من يوسف علي موسليام لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
25 فبراير 2026 03:01

أبوظبي (الاتّحاد) 

قدّم رجل الأعمال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، مساهمة بقيمة 150 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، وذلك بهدف تأمين مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، يضمن لهم حياة أكثر استقراراً وارتقاءً في جودة الحياة، ويسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.
وأكد يوسف علي موسليام، على أهمية الحملة ودورها في توفير رعاية مستدامة للأيتام، مشدّداً على أهمية الجهود التي تبذلها «أوقاف أبوظبي» لتطوير نموذج وقفي قادر على تحقيق أثر اجتماعي طويل المدى ودورها في ترسيخ تماسك المجتمع الإماراتي بما يصب في نهاية المطاف في ازدهار الدولة ككل.
وقال: «نفخر بالمساهمة في هذه المبادرة الوطنية النبيلة التي تجسد روح العطاء والتكافل التي تميّز المجتمع الإماراتي، وتؤكد التزامنا بدعم المشاريع التي تُعلي من قيمة الإنسان وتفتح أمام الأيتام الأبواب مشرّعة أمام أفضل فرص التعليم والرعاية والتمكين. ونحن نؤمن أن رعاية الأيتام مسؤولية مشتركة، ومن خلال هذا الوقف ندعم جهود الدولة في بناء غدٍ أفضل لهم».

