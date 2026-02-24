«تنمية المجتمع» تدعو للالتزام بالتبرع عبر القنوات الرسمية

جمعة النعيمي (أبوظبي)



دعت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بوصفها السلطة المختصة لتنظيم جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجهات المرخصة في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يضمن وصول التبرعات بأمان إلى مستحقيها، خاصة خلال شهر رمضان، الذي تتعزز فيه قيم التكافل والتراحم.

وأوضحت الدائرة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن التبرّع عبر الجهات المرخّصة يضمن وصول التبرعات بأمان، ويُعظّم أثر العطاء والخير.

يذكر أن الجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، أما الجهات المصرح لها فهي الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لأحكام القانون.

يتم حصر وجمع وتلقي وتقديم التبرعات عن طريق الجهات المرخص لها، وتمتلك هذه الجهات الخبرة الواسعة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المهام الخيرية.