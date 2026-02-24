الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تنمية المجتمع» تدعو للالتزام بالتبرع عبر القنوات الرسمية

«تنمية المجتمع» تدعو للالتزام بالتبرع عبر القنوات الرسمية
25 فبراير 2026 03:01

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

دعت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بوصفها السلطة المختصة لتنظيم جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجهات المرخصة في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يضمن وصول التبرعات بأمان إلى مستحقيها، خاصة خلال شهر رمضان، الذي تتعزز فيه قيم التكافل والتراحم.
وأوضحت الدائرة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن التبرّع عبر الجهات المرخّصة يضمن وصول التبرعات بأمان، ويُعظّم أثر العطاء والخير.
يذكر أن الجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، أما الجهات المصرح لها فهي الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لأحكام القانون.
يتم حصر وجمع وتلقي وتقديم التبرعات عن طريق الجهات المرخص لها، وتمتلك هذه الجهات الخبرة الواسعة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المهام الخيرية.

