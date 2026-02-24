شراكة بين «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» و«مجموعة ألِف»

الشارقة (الاتحاد)



أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومجموعة ألِف العقارية، شراكة إنسانية استراتيجية بقيمة 18.5 مليون درهم، لتعزيز جهود حماية وتمكين الأطفال في المجتمعات الأكثر حاجة، وذلك في إطار رؤية مشتركة تجسّد الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، طيّب الله ثراه، وتكرّس استمرارية رسالته في إلهام المبادرات الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام.

وكان المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي قد أسس مجموعة ألِف عام 2013 بهدف تطوير مشاريع عقارية تستثمر في الإنسان والمجتمع، وتعزز جودة الحياة، وانطلاقاً من هذا الإرث، جاءت مجموعة ألِف شريكاً تأسيسياً رئيسياً لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، التي تأسّست عام 2024 برئاسة قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتواصل المسار الإنساني الذي أطلقه الشيخ خالد.

وبموجب الشراكة، يوحِّد الجانبان جهودهما لتطوير برامج استراتيجية تضمن إيصال أصوات الأطفال، وصون حقوقهم، وحماية مستقبلهم، ومن خلال التعاون المشترك، سيعملان على خلق مساحات آمنة، تُثري تجارب الأطفال، وتمكّنهم من النمو والازدهار، وتدعم قضية حمايتهم عالمياً.

وتعمل مجموعة ألِف بموجب الشراكة، على توفير الدعم الأساسي اللازم لحملات مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وعملياتها وبرامجها في المجتمعات المحتاجة.

وجاء تدشين الشراكة في المقر الرئيسي لمجموعة ألِف، بحضور رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف، ولوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية.



جهود إنسانية لتمكين الأطفال

قال رائد كاجور النعيمي: «يمثل إرث المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي منارة تلهمنا في كل ما نقوم به، فقد أسس مجموعة ألِف برؤية إنسانية تقوم على بناء مجتمعات يزدهر فيها الناس على المستويات كافة، المادية والاجتماعية والنفسية، ومن خلال هذه الشراكة مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، نؤكد التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأطفال وتمكينهم».

وأضاف: «تتجسّد رؤية الشيخ خالد اليوم في مؤسسة تحمل اسمه، وتوحّد القيم والمسؤولية والعمل المشترك، من أجل حماية ما كان يوليّه أسمى الاهتمام: (حقّ كل طفل في أن ينشأ بأمان، ويحظى بالتمكين، ويُسمع صوته)».

من جانبها، قالت لوجان مراد: «تمثل هذه الشراكة محطةً مفصلية في مسيرتنا، إذ تؤكد أن التعاون الهادف هو الركيزة الأساسية لأي تأثير إنساني حقيقي».