الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» و«مجموعة ألِف»

رائد النعيمي ولوجان مراد خلال توقيع الشراكة (من المصدر)
25 فبراير 2026 03:01

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومجموعة ألِف العقارية، شراكة إنسانية استراتيجية بقيمة 18.5 مليون درهم، لتعزيز جهود حماية وتمكين الأطفال في المجتمعات الأكثر حاجة، وذلك في إطار رؤية مشتركة تجسّد الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، طيّب الله ثراه، وتكرّس استمرارية رسالته في إلهام المبادرات الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام.
وكان المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي قد أسس مجموعة ألِف عام 2013 بهدف تطوير مشاريع عقارية تستثمر في الإنسان والمجتمع، وتعزز جودة الحياة، وانطلاقاً من هذا الإرث، جاءت مجموعة ألِف شريكاً تأسيسياً رئيسياً لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، التي تأسّست عام 2024 برئاسة قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتواصل المسار الإنساني الذي أطلقه الشيخ خالد.
وبموجب الشراكة، يوحِّد الجانبان جهودهما لتطوير برامج استراتيجية تضمن إيصال أصوات الأطفال، وصون حقوقهم، وحماية مستقبلهم، ومن خلال التعاون المشترك، سيعملان على خلق مساحات آمنة، تُثري تجارب الأطفال، وتمكّنهم من النمو والازدهار، وتدعم قضية حمايتهم عالمياً.
وتعمل مجموعة ألِف بموجب الشراكة، على توفير الدعم الأساسي اللازم لحملات مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وعملياتها وبرامجها في المجتمعات المحتاجة.
وجاء تدشين الشراكة في المقر الرئيسي لمجموعة ألِف، بحضور رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف، ولوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية.

جهود إنسانية لتمكين الأطفال

أخبار ذات صلة
المجلس النرويجي للاجئين لـ «الاتحاد»: إسرائيل مطالبة بإدخال مستلزمات التعليم إلى غزة
10 ملايين درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة»

قال رائد كاجور النعيمي: «يمثل إرث المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي منارة تلهمنا في كل ما نقوم به، فقد أسس مجموعة ألِف برؤية إنسانية تقوم على بناء مجتمعات يزدهر فيها الناس على المستويات كافة، المادية والاجتماعية والنفسية، ومن خلال هذه الشراكة مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، نؤكد التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأطفال وتمكينهم».
وأضاف: «تتجسّد رؤية الشيخ خالد اليوم في مؤسسة تحمل اسمه، وتوحّد القيم والمسؤولية والعمل المشترك، من أجل حماية ما كان يوليّه أسمى الاهتمام: (حقّ كل طفل في أن ينشأ بأمان، ويحظى بالتمكين، ويُسمع صوته)».
من جانبها، قالت لوجان مراد: «تمثل هذه الشراكة محطةً مفصلية في مسيرتنا، إذ تؤكد أن التعاون الهادف هو الركيزة الأساسية لأي تأثير إنساني حقيقي».

مجموعة ألف العقارية
مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية
خالد بن سلطان القاسمي
الأطفال
آخر الأخبار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطات لتشغيل مراكز البيانات
اليوم 11:09
أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©