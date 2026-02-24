الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد: المجالس الرمضانية تجمعنا على الخير

24 فبراير 2026 23:59

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المجالس الرمضانية تمثل امتداداً لنهجٍ أرساه القادة المؤسسون في التواصل مع أبناء الوطن.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «المجالس الرمضانية تجمعنا على الخير، وتمثل امتداداً لنهجٍ أرساه القادة المؤسسون في التواصل مع أبناء الوطن. نهجٌ نحرص على استمراره ونقله إلى الأجيال القادمة، بما يحفظ تلاحم مجتمعنا ويعزز استدامة مسيرتنا».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المجالس الرمضانية
رمضان
منصور بن زايد
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الإمارات
مجالس رمضان
