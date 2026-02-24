الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

حاكم أم القيوين يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي
25 فبراير 2026 01:45

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
الإمارات تشارك الكويت أفراحها بالعيد الوطني

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، معربين عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من العلي القدير أن يعيدها على قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

المصدر: وام
راشد بن سعود المعلا
حاكم أم القيوين
صقر غباش
سعود المعلا
رمضان
أم القيوين
رئيس المجلس الوطني الاتحادي
سعود بن راشد المعلا
المجلس الوطني الاتحادي
أحمد بن سعود المعلا
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الإمارات
آخر الأخبار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطات لتشغيل مراكز البيانات
اليوم 11:09
أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©