الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

رئيس الدولة ونائباه
25 فبراير 2026 10:13

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تحفيز الأجيال على حمل قيم القرآن الكريم
«فنر رمضان» يناقش المعرفة الشرعية والدقة الفلكية

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
الكويت
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©