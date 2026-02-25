منصور بن زايد: نهنئ دولة الكويت قيادة وشعباً بعيدها الوطني ونشاركها أفراحها

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دولة الكويت قيادة وشعباً بعيدها الوطني. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ دولة الكويت قيادة وشعباً بعيدها الوطني، ونشاركها أفراحها، مستذكرين تاريخاً من الأخوّة الصادقة والوفاء والتعاون الوثيق. علاقاتنا مع الكويت تاريخية أرساها الآباء المؤسسون، ونواصل معاً تعزيز هذا الإرث نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للبلدين».





