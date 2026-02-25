الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد: نهنئ دولة الكويت قيادة وشعباً بعيدها الوطني ونشاركها أفراحها

25 فبراير 2026 12:38

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دولة الكويت قيادة وشعباً بعيدها الوطني. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ دولة الكويت قيادة وشعباً بعيدها الوطني، ونشاركها أفراحها، مستذكرين تاريخاً من الأخوّة الصادقة والوفاء والتعاون الوثيق. علاقاتنا مع الكويت تاريخية أرساها الآباء المؤسسون، ونواصل معاً تعزيز هذا الإرث نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للبلدين».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
