15 مليون درهم من «سمانا للتطوير العقاري» دعماً لـ «حدّ الحياة»

15 مليون درهم من «سمانا للتطوير العقاري» دعماً لـ «حدّ الحياة»
25 فبراير 2026 15:17

أعلنت شركة «سمانا للتطوير العقاري»، عن مساهمتها بمبلغ 15 مليون درهم، دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم. وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم. وتأتي الحملة الرمضانية الجديدة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، حيث تُركّز، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة. وتسعى حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف. وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، إن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تُجسّد رؤية سموّه الثاقبة في جعل مكافحة الجوع على رأس أولويات العمل الإنساني العالمي، وهذه المبادرة الجديدة تؤكد للعالم أن بلادنا سباقة دائماً إلى فعل الخير«. وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي. وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو«LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم. ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات». كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.

عبد الله بن بيه يدعو أفراد المجتمع ومؤسساته إلى دعم حملة "حد الحياة"
مجموعة «لاندمارك» تسهم في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بـ 5 ملايين درهم
المصدر: وام
حملة حد الحياة
