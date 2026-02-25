الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل كبار المسؤولين والموظفين المهنئين بشهر رمضان المبارك

هزاع بن زايد يستقبل كبار المسؤولين والموظفين المهنئين بشهر رمضان المبارك

25 فبراير 2026 19:58
25 فبراير 2026 19:58

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، اليوم في قصر المقام، كبار المسؤولين والموظفين من مختلف الدوائر الحكومية وقادة الكليات العسكرية وممثلين عن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في منطقة العين، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما استقبل سموه عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ ضيوف صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، المشاركين في إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك، من خلال الدروس والمحاضرات والبرامج الوعظية التي تُرسّخ قيم التسامح والاعتدال، وتعزّز معاني التراحم والتآخي في المجتمع.

وتبادل سموه، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الشيوخ، الأحاديث الودّية التي تعكس متانة العلاقات الوطيدة التي تجمع بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن، حيث يأتي هذا اللقاء تزامناً مع «عام الأسرة» الذي يجسّد حرص القيادة الحكيمة على دعم استقرار الأسرة وتمكينها باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يُديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

المصدر: وام
عام الأسرة
قصر المقام
رمضان
العين
هزاع بن زايد
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
الإمارات
