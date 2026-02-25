الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشارك موظفي جهات حكومية الإفطار الرمضاني في «برزة أبوظبي»

ذياب بن محمد بن زايد يشارك موظفي جهات حكومية الإفطار الرمضاني في «برزة أبوظبي»
25 فبراير 2026 21:27

شارك سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، موظفي الجهات الحكومية وأسرهم، مأدبة الإفطار الرمضاني في «برزة أبوظبي»، المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي، الذي يُنظِّمه مكتب أبوظبي الإعلامي في قصر الحصن حتى 26 فبراير الجاري.

وتبادل سموّه التهاني مع قيادات وموظفي حكومة أبوظبي وأسرهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكَّد سموّه أنَّ «برزة أبوظبي» تمثِّل فضاءً اجتماعياً يعزِّز التواصل والترابط ضمن منظومة العمل الحكومي، ومنصّةً تجمع موظفي الحكومة في أجواء رمضانية تُرسِّخ ثقافة الحوار، وتُعزِّز الألفة وروح الفريق الواحد، بما يعكس قيم المسؤولية المشتركة والانتماء التي يتميَّز بها المجتمع الإماراتي، ويجسِّد التقاليد الراسخة للدولة في الضيافة والكرم والحفاوة.

أخبار ذات صلة
«خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» تعزِّز الروابط الأسرية
«قلبي اطمأن» يواصل رحلاته الإنسانية مع المكفوفين

وأشار سموّه إلى أنَّ تنظيم «برزة أبوظبي» ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات، الذي يُرسِّخ قيم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، ويؤكِّد أهمية تمكين الأسرة وتعزيز دورها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، مشيداً سموّه بالمبادرات التي تسهم في تجسيد هذه القيم من خلال إتاحة مساحة تفاعلية تجمع الموظفين وأفراد أسرهم في بيئة تعزِّز التقارب، وتُوطِّد الروابط الأسرية ضمن مؤسسات العمل الحكومي.

حضر مأدبة الإفطار عددٌ من المسؤولين والموظفين وأفراد أسرهم من جهات مختلفة، من بينها مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ومكتب المؤسس، ومؤسسة إرث زايد الإنساني والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب شركة قطارات الاتحاد، وشركة أبوظبي للنقل، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومركز الشباب العربي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتب أبوظبي الإعلامي
أبوظبي
إفطار رمضان
ذياب بن محمد بن زايد
قصر الحصن
حكومة أبوظبي
رمضان
المجلس الرمضاني
الإفطار الرمضاني
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
مأدبة إفطار
برزة أبوظبي
الإمارات
مأدبة الإفطار
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©