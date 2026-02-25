رئيس الدولة يستقبل وفد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس كلينك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، وفد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، يرافقه عدد من المتبرعين والمرضى الذين جرى علاجهم بتقنيات مبتكرة تعتمد على الخلايا الجذعية.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع الحضور، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزَّ وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود الفريق الطبي والعلمي في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس كلينك، مثمناً دور المتبرعين وحسهم الإنساني، وحرصهم على المشاركة في دعم العلم الحديث لاكتشاف علاجات جديدة تفيد البشرية.

وقال سموه إن دولة الإمارات تضع قطاع الصحة على قمة أولوياتها لارتباطه بصحة الإنسان الذي يمثل محور التنمية في الدولة، إيماناً منها بأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في المستقبل الأفضل الذي تريده لشعبها، مثمناً الإنجازات والعلاجات المبتكرة التي تحققت، وتسهم في إعادة الأمل للمرضى، وتحسين جودة حياتهم.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لرعاية صاحب السمو رئيس الدولة، واهتمام سموه بتطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات، ودعمه المستمر لمسيرة البحث العلمي والابتكارات الطبية التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الصحة.

حضر مجلس قصر البطين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.