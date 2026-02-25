عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما.

وتناول الاتصال، مجمل التطورات الإقليمية، لا سيما المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي.

وناقش سموه ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واستعرضا جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

وتطرقا إلى التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعمل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.