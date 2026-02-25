الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي

25 فبراير 2026 23:12

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي «NBIM».
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي (NBIM)، حيث ناقشنا التحولات المتسارعة في قطاع الاستثمار العالمي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ودور الأدوات المتقدمة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتطوير الاستراتيجيات طويلة الأمد».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «تبادلنا وجهات النظر حول إسهامات تبني الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار الاستثماري وتطوير النماذج التحليلية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الابتكار وتكامل الخبرات بما يواكب اتجاهات الأسواق ويعزز آفاق النمو المستدام».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
