جامعة أبوظبي تنال الاعتماد الأكاديمي لماجستير إدارة المشاريع

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة أبوظبي عن حصول برنامج ماجستير إدارة المشاريع في كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي من رابطة إدارة المشاريع، لتصبح بذلك أول جامعة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد المهني المرموق.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «يمثّل حصول جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من رابطة إدارة المشاريع «APM» إنجازاً نوعياً يعكس التزامها بالتميّز الأكاديمي وبطرح برامج تعليمية تلبي أعلى المعايير المهنية الدولية. كما يعكس هذا الاعتماد الأساس الأكاديمي المتين لكلية الهندسة ومكانتها بين الكليات الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة.

من جانبه، قال جان لونين، مدير إدارة الاعتماد والتقييم في رابطة إدارة المشاريع: «يعكس هذا الاعتماد الاهتمام المتزايد في دولة الإمارات بتطوير مهارات إدارة المشاريع والارتقاء بمعايير تنفيذها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ومن خلال حصول الجامعة على اعتماد رابطة إدارة المشاريع، فإنها تمنح طلبتها علامة جودة معترف بها، وتسهم في بناء مجتمع مهني متخصّص في مجال إدارة المشاريع على المستوى المحلي. كما يدعم هذا الاعتماد تأسيس مسار متكامل لإعداد الكفاءات، منسجماً مع أفضل الممارسات الدولية».