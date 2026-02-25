«تريندز» يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «باحثو الغد»

أبوظبي (الاتحاد)



احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في دبي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «باحثو الغد» التدريبي المكثّف، الذي نفّذه مكتب «تريندز» في دبي على مدى شهرين، حيث شهد مشاركة طلاب ماجستير وبكالوريوس من جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتلقّى منتسبو البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً على أساسيات الكتابة البحثية وإعداد التقارير، ومهارات الإلقاء وأدوات تحليل البيانات واستطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، وطرق جمع العينات، حيث جمع البرنامج بين الإرشاد والتدريب البحثي والتفاعل المعرفي مع الحوارات المهنية، مما ساعد الطلاب على بناء مهارات عملية في التحليل والكتابة والتواصل.

وجرى تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات المشاركة واجتياز الدورة التدريبية بنجاح، ضمن احتفالية ترأّسها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي هنّأ بدوره الطلاب على إنجازهم الدورة بتفوق ومهارة، مؤكداً أن المركز يأخذ على عاتقه منذ انطلاقته الاستثمار في الشباب وتدريبهم وتأهيلهم، مما يسهم في إعداد جيل واعد ومتمكن من أدوات البحث العلمي.

وأكد الدكتور العلي أن «تريندز» يسعى إلى تطوير المهارات والكفاءات الشابة وتأهيلهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم البحثية والمعرفية، باعتبارهم قادة المستقبل وصناعه، مضيفاً أن المركز يحرص دائماً على إطلاق البرامج التدريبية والدورات التأهيلية المتنوعة، والتي تأتي في إطار استراتيجية «تريندز» العالمية، ورؤيته الهادفة إلى تأهيل الطلاب الجامعيين وتزويدهم بأدوات استشراف المستقبل بالمعرفة، من خلال التدريب على إعداد التقارير البحثية والدراسات الاستراتيجية والاستشرافية. وأشار الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» إلى أن برنامج «باحثو الغد»، سيواصل تقديم الدورات التدريبية النوعية خلال الفترة المقبلة، ليسهم بدوره في تحقيق رؤية المركز وشعاره «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل»، من خلال التوسع في تدريب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية على إعداد الأوراق البحثية والدراسات المتخصصة، معتمدين في ذلك على منهجيات بحثية وازنة.



منهجية البحث

بدوره، أوضح فهد المهري، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع «تريندز- دبي»، أن برنامج «باحثو الغد» التدريبي المكثف تضمّن مسارين، الأول استهدف طلاب البكالوريوس، وخُصص الثاني لطلاب الماجستير، مبيناً أن مسار البكالوريوس والخريجين الجدد صُمم للطلاب المنتقلين من الدراسة الأكاديمية إلى البحث التطبيقي، حيث تلقّى المتدربون في هذا المسار إرشاداً منظّماً لبناء الكفاءات الأساسية في إعداد البحوث والكتابة التحليلية، والتواصل المهني ضمن بيئة بحثية محفزة ومبتكرة. وبيّن أن منتسبي البرنامج تمكّنوا خلال التدريب من التعرف على الطرق الصحيحة لاختيار الموضوع والبحث الأساسي ومراجعة الأدبيات والصياغة، وذلك تحت إشراف مدربين متمرسين، حيث انصب التركيز على تطوير منهجية البحث، وتعزيز أساسيات الكتابة، وتعلم تقييم المصادر الأكاديمية الموثوقة والاستشهاد بها.



أدوات

من جانبه، ذكر علي عبدالله آل علي، الباحث، ومدير مكتب «تريندز» في دبي، أن مسار الماجستير ضمن برنامج «باحثو الغد» التدريبي، استهدف طلاب الدراسات العليا الذين يمتلكون بالفعل أدوات بحثية، ومستعدون للقيام بعمل تحليلي متقدم في بيئة تركّز على الفهم العميق للأحداث والقضايا الإقليمية والدولية، حيث أظهر المتدربون استقلالية ومنهجية بحثية قوية، وقدرة على تطبيق المعايير الأكاديمية على مستوى الدراسات العليا في بيئة تدريبية وبحثية.