علوم الدار

%6 نسبة النمو في عدد مشتركي «ضمان» خلال 2025

%6 نسبة النمو في عدد مشتركي «ضمان» خلال 2025
26 فبراير 2026 03:40

أبوظبي (وام)

ارتفع عدد المشتركين لدى «ضمان»، الشركة الوطنية للتأمين التابعة لمجموعة بيورهيلث إلى 3.236 مليون مشترك بنهاية 2025 بنمو سنوي يقارب 6%‎‎.
وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان»، أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث واصلت جهودها لدعم صحة المجتمع وتعزيز الجاهزية الوطنية من خلال مبادرات وقائية متقدمة، وتطوير حلول تأمينية مرنة، وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، استعداداً للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أولويات دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مستدامة ومتمحورة حول الإنسان.

إرشادات 
وفي الجانب التشغيلي، دمجت «ضمان» إرشادات طبية قائمة على الأدلة ضمن أنظمتها الأساسية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في إنشاء منصة أكثر ذكاءً لإدارة القرارات الطبيّة وتسوية المطالبات.

