إصدار وثيقة الإرشادات العلاجية للتصلّب المتعدد

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إصدار ونشر وثيقة «الإرشادات العلاجية للتصلّب المتعدد» الجديدة، التي جرى تطويرها بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، والتي توحِّد وتدمج أحدث الممارسات والمعايير لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد، في خطوة تعزّز التزام أبوظبي ببناء منظومة صحية ذكية تتمحور حول المريض وتمثّل تحولاً نوعياً يرتقي بالرعاية المتخصصة في طب الأعصاب.

وتم تطوير الوثيقة بجهود فريق علمي متخصص من اللجنة الطبية الاستشارية في الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، وخضعت لمراجعة من قبل نخبة من أطباء الأعصاب على مستوى الدولة. وبذلك تقدم الإرشادات العلاجية إطاراً موثوقاً يدعم التشخيص المبكر، ويعزّز اتخاذ القرارات العلاجية الفعالة وفقاً لاحتياجات المرضى، بما يضمن مرونة القرارات ومواءمتها حسب كل حالة على حدة، فضلاً عن تيسير سبل وصول المرضى للعلاجات المتطورة التي يحتاجونها.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «مع إصدار وثيقة الإرشادات العلاجية، نرسي أساساً موثوقاً وموحّداً للتشخيص المبكر والعلاج القائم على الأدلة العلمية المرتبطة بمرض التصلب المتعدد، بما يسهم في تحسين رحلة المرضى وجعلها تقود المرضى إلى خوض رحلة علاجية أكثر سهولة ووضوحاً. ويعكس هذا الإنجاز التزام أبوظبي بتقديم رعاية متخصصة عالمية المستوى، تجمع بين الابتكار والتميز في تلبية احتياجات المتعايشين مع التصلب المتعدد. ومن خلال التعاون مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، والأطباء، وشركات التأمين، نضمن حصول كل متعايش على رعاية شاملة قائمة على الأدلة العلمية، مع توفير العلاج الأمثل في الوقت المناسب، ودعم الأبحاث والابتكار في هذا المجال».

ولضمان التعريف بالإرشادات العلاجية وتطبيقها بشكل عالي الكفاءة، عقدت دائرة الصحة - أبوظبي والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد ورشتي عمل، شارك فيهما أطباء الأعصاب وشركات التأمين وممثلون عن مجتمع التصلب المتعدد.



فاطمة الكعبي: رعاية واضحة ومتكاملة

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: «يمثّل إصدار دائرة الصحة - أبوظبي لوثيقة الإرشادات العلاجية خطوة مهمة تعكس نهج الإمارة في تطوير قطاع الرعاية الصحية بناءً على علاقات التعاون البنّاءة، حيث يجتمع الابتكار مع البحث العلمي واحتياجات المرضى في مسار واحد. ونعتز بالعمل الوثيق مع دائرة الصحة - أبوظبي في دعم جهود وضع معايير رعاية أكثر وضوحاً وتكاملاً، تضع أفضل الخيارات العلاجية المبنية على الأدلة العلمية في متناول المرضى، بما يعزّز جودة حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد. ويجسّد هذا الإنجاز مدى تطور منظومتنا الصحية في أبوظبي، ويؤكد قدرة تعاون الشركاء وفق نهج عمل متكامل على تحقيق الأهداف المنشودة». وجاء هذا الإنجاز ليمثل ثمرة تعاون وثيق بين الجهات التنظيمية والخبراء المتخصصين ومجتمع التصلب المتعدد، فقد أسهم العمل المشترك بين دائرة الصحة - أبوظبي والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في توظيف الخبرات الطبية، بما يخدم احتياجات المرضى، ويمتثل للمتطلبات التشريعية، وصولاً لتطوير الإرشادات، الأمر الذي يعكس التزام أبوظبي ببناء منظومة صحية مبتكرة قائمة على البحث العلمي وتركّز على المريض، وتسعى باستمرار نحو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.