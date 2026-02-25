الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مجلس تنمية الموارد البشرية» ينظّم يوماً مفتوحاً للتوظيف

مشاركون في اليوم المفتوح (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:40

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، و«نافس»، وهيئة تنمية المجتمع، ومعهد الإمارات المالي، وكلية دبي للسياحة، يوماً مفتوحاً للتوظيف لصالح «دبي الإسلامي»؛ بهدف توسيع فرص توظيف المواطنين في القطاع المصرفي ودعم استدامتها.
ويأتي تنظيم الحدث في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالتوظيف والتأهيل المهني، وبناء منظومة تدعم استدامة مشاركة المواطنين في سوق العمل، عبر تطوير آليات تربط الكفاءات الوطنية مباشرة بفرص العمل في القطاع الخاص.
وقال عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن اليوم المفتوح للتوظيف يأتي مواصلةً لجهود المجلس الرامية إلى تحويل مستهدفات التوطين إلى فرص وظيفية حقيقية تتيح للمواطنين الانخراط في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

